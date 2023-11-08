SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nca hazırlanan Türkiye raporuna ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, AB'nin Türkiye'ye karşı haksız ve ön yargılı yaklaşımını muhafaza etmesinin Avrupa kıtasının geleceği açısından kaygı verici olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Üye ülkeler arasında bile tartışmalara neden olan konular hakkında Türkiye'ye yönelik iddialarda bulunulmasının AB'nin samimiyetsiz ve çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğunun altı çizildi.

AB'ye Türkiye'nin katılım süreci önündeki engelleri kaldırma ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...