SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'deki Türkiye karşıtı etkinliğe tepki

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu binasında terör örgütü PKK destekçileri tarafından Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirilmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez." denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'deki Türkiye karşıtı etkinliğe tepki
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerince karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanmasının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Bu durum, AP'nin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB’nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, AB kurumları ve üye ülkelerden, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelede Türkiye'nin yanında durmasının beklendiği kaydedildi.

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