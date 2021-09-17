SON DAKİKA HABERİ: Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş yeniden atandı

SON DAKİKA HABERİ: Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Anadolu Ajansı 17.09.2021 - 00:06 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 00:48

SON DAKİKA HABERİ: Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş yeniden atandı

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

ERBAŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

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