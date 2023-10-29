Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan duyurdu: 30 Ekim'de okullar tatil edildi

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan duyurdu: 30 Ekim'de okullar tatil edildi
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 30 Ekim'de okulların tatil edildiğini duyurdu.

Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

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