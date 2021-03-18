SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan: Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılacak.

Törende şehit yakınların ve gazilere madalya takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Biz bu mücadelede gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkarlar. Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir. Bunun kaynağı da milletin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir.

Verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir.

Selçuklu da Osmanlı da dış saldırılardan ziyade içerideki bölünmeler sebebiyle yıkılmıştır. Henüz 100. yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz.

Eğer Çanakkale'de o muhteşem zafer kazanılmasaydı büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık.

Bu millete diz çöktürmeyi başaramadılar. Bugün de her yolu denediler diz çöktüremediler.

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