Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

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Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine 53 gün sonra ulaşıldı.

Yaklaşık 2 aydır devam eden arama çalışmaları; 2 noktada yoğunlaştırılmış durumdaydı. Kayıp işçilerden 6'sının dere yatağına kayan toprak kütlesinin altında, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendiriliyordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık.



Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.



Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.



İşçilerinden birinin cansız bedenine bugün ulaşılırken, 8 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.