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Erzincan İliç’teki toprak kayması soruşturmasında yeni tutuklama

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu tutuklamayla birlikte, maden faciasına ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.

Erzincan İliç’teki toprak kayması soruşturmasında yeni tutuklama
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İliç’teki maden ocağında 13 Şubat günü yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı.

İfadesi alınan A.R.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Erzincan İliç’teki toprak kayması soruşturmasında yeni tutuklama - 1 İliç'te milyonlarca metreküp toprağın kaydığı maden sahasında son olarak işçilere ait araç bulunmuştu.

TUTUKLU SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

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