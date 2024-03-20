Erzincan İliç’teki toprak kayması soruşturmasında yeni tutuklama

Erzincan İliç’teki maden ocağında 13 Şubat günü yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.



Bu kapsamda maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı.



İfadesi alınan A.R.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İliç'te milyonlarca metreküp toprağın kaydığı maden sahasında son olarak işçilere ait araç bulunmuştu. TUTUKLU SAYISI 9’A YÜKSELDİ



Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun