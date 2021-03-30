SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'nün savunma sanayi yapılanmasına operasyon
SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, svunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.
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