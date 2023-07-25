SON DAKİKA HABERİ: Filistin lideri Abbas Ankara'da

"İSRAİL HÜKÜMETİ BARIŞÇIL ÇALIŞMALARI BALTALAMAKTADIR"



Filistin lideri Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"Türkiye'nin Filistin halkına vermiş olduğu destek, halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanması yönündeki desteklerini önemsiyoruz.



İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. İki ülke arasındaki bakanlar düzeyindeki toplantıların devam etmesi, Filistin Yatırım Fonu ve Türkiye'deki girişimcilerden mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. İsrail hükümeti aşırı sağcı ve radikal tutumuyla barışçıl çalışmaları baltalamaktadır. Irkçı ve sömürgeye dayalı yaklaşımıyla sürece zarar verdiği gibi şimdiye kadar vermiş olduğu sözleri de yerine getirmemiştir."



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...