SON DAKİKA HABERİ: Futbol maçlarının başlama tarihi belli oldu: Hatayspor Süper Lig'den çekildi

SON DAKİKA HABERİ: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık." dedi. Büyükekşi Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini, Gaziantep FK'nın çekilmesi durumunda ligin 17 takımla devam edeceğini aktardı.

SON DAKİKA HABERİ: Futbol maçlarının başlama tarihi belli oldu: Hatayspor Süper Lig'den çekildi
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Son dakika haberi! 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem toplamda 10 ili etkiledi. bir yandan felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan normale dönmeye çalışıyor.

Yaşanan felaket nedeniyle spor müsabaka maçları durdurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol maçlarının başlama tarihini açıkladı.

TFF Başkanı, " "Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık." dedi.

Büyükekşi, ""Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmek planlarımız arasında." diye konuştu. 

CHRISTIAN ATSU'NUN DURUMU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi" Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır." açıklamasını yaptı. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...


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