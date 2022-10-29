SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 146 ölü

Son dakika haberi! Güney Kore'de onbinlerce kişi, Cadılar Bayramı kutlamaları için başkent Seul'ün merkezine akın etti. Çıkan izdihamda can pazarı yaşandı. İzdihamda ölenlerin sayısı 146'ya, yaralıların sayısı ise 150'ye yükseldi.

Yerel basına göre yaklaşık 100 bin kişi gece hayatıyla ünlü Itaewon semtinde Cadılar Bayramı kutlamalarının gerçekleştiği dar sokağa akın etti. Kalabalığın sokakta ilerlemeye başlamasının ardından izdiham çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN BÜYÜK KISMI 20'Lİ YAŞLARDA

Kimi izdihamdan kurtulmak için sokağın duvarlarına tırmanırken, mahsur kalan çok sayıda kişiyse ezilerek hayatını kaybetti. Yaralananlar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölenlerin çoğunun kalp durması sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu bildirdi.

Olay yerine 800'den fazla ilkyardım görevlisi ve 140'a yakın ambulans sevk edildi.



Sosyal medyadaki görüntülerde ilkyardım ekipleri çok sayıda kişiye kalp masajı yaparken görüldü.



CADILAR BAYRAMINA 100 BİN KİŞİ KATILDI

Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk-Yeol'un olayın ardından üst düzey yardımcılarıyla toplandığı, ve çevredeki hastanelerin can kayıplarının artmasını önlemek amacıyla hazırlıklı olmaları talimatı verdiği bildirildi.



Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.



Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamasına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, izdiham sonrasında onlarca kişinin yerlerde yattığı ve müzik devam ederken acil durum yetkililerinin kalp masajı yaptığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde, hayatını kaybedenlerin üzerleri örtülü bir şekilde yerde yan yana yatırılması dikkati çekiyor.



Kutlamaya katılan bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda ise izdiham anında yaşananlar gözler önüne serildi.

Yetkililer, izdihamın nedeninin araştırıldığını söyledi.

