SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, ele başı gözaltında

Son dakika haberi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya organize suçlarla mücadeleye ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve çete ele başı dahil toplamda 35 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, çetenin Bursa İnegöl merkezli olmak üzere toplamda 4 ilde faaliyet gösterdiğini ve tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını işlediğini söyledi.

İçişleri Bakanı toplamda 6 milyar TL'lik gayrimenkule ve 31 şirkete de el konulduğunu açıkladı.

Ali Yerlikaya operasyonlarda çok sayıda silah, çek ve senetin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...