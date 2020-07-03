SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Haziran'da 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, "2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Çataklı ayrıca Ankara'daki yürüyüş yasağıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı 03.07.2020 - 10:38

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Ankara'da gösteri ve yürüyüşlere kısıtlama

Ankara'da gösteri ve yürüyüşlere kısıtlama

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

"Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor."

"2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

ANKARA'DAKİ YÜRÜYÜŞ YASAĞI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı son dönemde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin Ankara'da 15 gün süreyle yasaklandığını hatırlatarak, TBMM önünde Adalet Komisyonu görüşmelerine katılmak için bekleyen baro temsilcileri ve avukatlara yönelik, bu kararın sadece barolar için değil tüm kurumlar için geçerli olduğunu söyledi.

Çataklı, "Kararlar bilimsel gerçekler doğrultusunda alınıyor. 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil. Barolar belirlenen çerçevede kendini ifade edebilir" dedi. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...