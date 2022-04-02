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SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan kadına şiddeti önleme genelgesi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı”nı içeren genelge gönderildi. Genelgede; 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi, elektronik kelepçe sayısının 1500’e çıkarılması, 5 milyon KADES uygulaması indirme sayısına ulaşılması, kadın konukevi sayısının artırılması, 110 bin kolluk personeline eğitim verilmesi hedefleri öne çıktı.

Haberler 02.04.2022 - 10:37 | Son Güncelleme : 02.04.2022 - 10:40

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan kadına şiddeti önleme genelgesi

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