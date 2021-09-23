SON DAKİKA HABERİ: İki generalin emeklilik talebi kabul edildi

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TSK'da 5 generalin istifa ettiği iddialarına yönelik Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki general emeklilik talebinde bulundu.



MSB kaynakları, iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğunu ve taleplerin kabul edildiğini belirtti.



Kaynaklar, TSK'da görev yapan her personelin emeklilik talebinde bulunmasının en doğal hakkı olduğuna dikkat çekerken, sıkıntı varmış gibi göstermenin TSK'yı yıpratmaya dönük bir çaba olduğunu kaydetti.



Kaynaklar, gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkının saklı olduğuna vurgu yaptı.