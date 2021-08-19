SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (7-13 Ağustos)

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Her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı 7-13 Ağustos'ta İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 7-13 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.



Son bir haftada vaka sayısının en çok Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan'da arttığını bildiren Koca, "Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart" ifadelerini kullandı.



ANKARA ARAYI AÇTI



Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 7-13 Ağustos'ta her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.



Önceki hafta (31 Temmuz-6 Ağustos'ta) her 100 bin kişide covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85'ti.



BATMAN İLK SIRADA

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt'te görüldü.



EN AZ VAKA AYDIN'DA

Her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak kayıtlara geçti.



İllerde 7-13 Ağustos'ta 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

