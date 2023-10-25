SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 hedef imha edildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 19 hedefin imha edildiği belirtildi.

Operasyonda çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Terörle mücadele tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.