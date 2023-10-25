Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 hedef imha edildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 19 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 hedef imha edildi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 19 hedefin imha edildiği belirtildi.

Operasyonda çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Terörle mücadele tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...