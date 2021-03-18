SON DAKİKA HABERİ: İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli için gözaltı kararı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ bağlantılı 75 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

NTV 18.03.2021 - 07:32

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli için gözaltı kararı

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Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 16 ilde 75 şüphelinin yakalanması için yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Terörle Mücadele Polislerince gerçekleştirilen operasyonun hedefinde, kamuoyunda “Poyrazköy 1-2”, ‘‘Amirallere Suikast 1-2’’ ve ‘‘Kafes Eylem Planı’’ gibi kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında yer alan eski emniyetçiler bulunuyor.

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