SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Davut Gül oldu

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Eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görev alınca kente yeni vali ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü İstanbul'un yeni valisi olarak atadı.

Davut Gül, 23. İstanbul Valisi olarak görev yapacak.

DAVUT GÜL KİMDİR?

Davut Gül (d. 1974; Horasan, Erzurum), Türk bürokrattır.



Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.



Muğla-Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 yılları arasında Şirvan kaymakamlığı, 2005-2006 yılları arasında Karaman vali yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Gürün kaymakamı olarak görev yaptı.



2009'da Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'nü kazandı. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü daire başkanlığına atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde Sivas valisi olarak atandı. 27 Ekim 2018'de Gaziantep valiliği görevine atandı. 5 Haziran 2023 tarihinde, İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın iç işleri bakanlığına atanmasıyla boşalan İstanbul valiliğine getirildi.

Vali Davut Gül evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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