Son dakika haberi! 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı’nın bu yıl da kutlamalara kapalı olacağını söyledi.



Vali Gül, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı.” dedi.



Bayramı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen sendikalar olduğunu ancak bu kararı kendilerine ilettiklerini ifade eden Vali Gül, “1 Mayıs, Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak.” şeklinde konuştu.

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