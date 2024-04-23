SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Valisi Gül: Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını söyledi. Vali Gül, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim’de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Valisi Gül: Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır
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Son dakika haberi!  yaklaşıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Meydanı’nın bu yıl da kutlamalara kapalı olacağını söyledi.

Vali Gül, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı.” dedi.

Bayramı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen sendikalar olduğunu ancak bu kararı kendilerine ilettiklerini ifade eden Vali Gül, “1 Mayıs, Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak.” şeklinde konuştu.

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