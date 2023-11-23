SON DAKİKA HABERİ... İstanbul ve Bursa'da Narkogüç-37 operasyonu: 156 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 96 adrese toplam da 624 personelin katılımıyla yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de Bursa il merkezinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.

İki ilde yapılan operasyonlarda toplam 156 şüpheli yakalanırken, Bursa'daki operasyonda daha önce işlenen narkotiç suçlar nedeniyle hakkında 8 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli de yakalandı.

Bursa ve İstanbul'daki operasyonlarda;

116.500 adet uyuşturucu hap, 42 kg uyuşturucu Bonzai (istanbul), 2 kilo 750 gram Bonzai (Bursa), muhtelif miktarda skunk, 10 kilo 202 gram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, muhtelif miktarda eroin, muhtelif miktarda kokain, 7 adet tabanca, 1 adet otomatik tabanca 3 adet tüfek ve çok miktarda döviz ile TL ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu, X hesabından yaptığı paylaşımla da duyurdu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...