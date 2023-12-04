SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddetti

GİK'te teklife ilişkin nihai karara vardıklarını belirten Zorlu, şunları söyledi:



"İYİ Parti, milletimizin kutuplaştırıldığı böylesi bir dönemde, kendisine çıkış yolu aradığı bir zamanda Türk avazı, umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. İYİ Parti'yi aziz Türk milleti kurmuştur. İYİ Partimiz milli kimlikten yoksun bir politikayla Türk devletini Türksüzleştirme siyasetini güdenlere karşı tertemiz Türk evlatlarının sesi olmuştur. Cumhuriyet ve demokrasi, hukuk ve adalet çığlığı kulakları sağır ederken bu sesi de duymazdan gelenler bilsinler İYİ Parti Cumhuriyet'in yeni yüzyılında, 100 yıl önceki o inanç ve ruhla yeni bir aydınlığı müjdeleyecektir."



"MİLLETİMİZİN ALTERNATİF ÇAĞRISINA SAHİP ÇIKARAK YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Mahalli idareler seçiminin partisi açısından iktidar yürüyüşlerinde rotanın yeniden belirlenmesi anlamını taşıyacağını ifade eden Zorlu, birkaç günlük süreçte geniş katılımlı değerlendirme amacıyla partinin yetkili kurulları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla istişarelerde bulunan Genel Başkan Akşener'in bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri de GİK'te aktardığını anlattı.



Zorlu, şöyle devam etti:



"Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından da oylamaya geçilmiştir. Bakın bunun altını çizmek istiyorum, siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şölenine dönüşmüştür bizim için. Zira tüm yönleriyle bütün mesele irdelenmiş ve yapılan oylama neticesinde, Genel İdare Kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır.



Unutulmamalıdır ki, 'Zafere giden yolda her yol mübah' anlayışına bir karşı duruştur cesurlar hareketi. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, ülkemizi karanlığa sürükleyen muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya ve fakat milli mukaddesatımıza milletimizin üçüncü bir yol, bir alternatif çağrısına da sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'özü başımıza' gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet ve sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimizi, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum."

"KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI"



Zorlu, bir soru üzerine kararın oy çokluğuyla alındığını bildirdi.



Bir gazetecinin "geçmiş toplantıya oranla işbirliği isteyenlerin sayısında artış olduğunu" söyleyerek, buna ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Zorlu, konuya matematiksel çoğunluk, azınlık olarak bakılmaması gerektiğini belirtti.



Yetkili kurulların kararlarını bir partinin görüşünü tayin edecek şekilde aldığını ifade eden Zorlu, "Bütün GİK üyelerimiz, bütün görüşlerini beyan ederken şu hususun altını çizdiler: 'Karar ne olursa olsun hepimiz partimizin alacağı kararın arkasında duracağız.' İnşallah 2024 seçimlerinde İYİ Partimizi, milletimizin arzu ettiği alternatif siyaset yolculuğuna doğru taşıyacağız." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin