SON DAKİKA HABERİ: Kadıköy'de bina çöktü

Enkaz altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Yaralı işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

olayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.



yapılan açıklamada, “Saat 14.47’de Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşe Sokakta yapılan bina yıkımı esnasında göcük meydana gelmiş olup, olayda kepçe operatörü bel kısmına kadar göçük altında kalmıştır. Operatör, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.