SON DAKİKA HABERİ: Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı

VALİ GÜL: YANGIN KONTROL ALTINDA

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.



Yangına 25 araç ve 79 itfaiye personeli ile müdahale edildiği, AFAD İl Müdürlüğünden ise destek amaçlı 1 araç ile 5 personelin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.