SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de eğitim uçağı düştü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken iki pilot şehit oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de eğitim uçağı düştü
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Son dakika haberi! Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde SF-260D tipi bir eğitim uçağı düştü.

Uçağın başlangıç eğitim için kullanılan bir uçak olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de eğitim uçağı düştü - 1

2 PİLOT ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafındna kaza kırıma uğrayan askeri uçakta iki pilotun şehit olduğu belirtildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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