SON DAKİKA HABERİ: Kilis'te Suriye tarafından atılan 6 roket düştü

SON DAKİKA HABERİ: Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden atılan 6 roket düştü. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Kilis'te Suriye tarafından atılan 6 roket düştü
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Son dakika haberi! Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.

Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, AA muhabirine, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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