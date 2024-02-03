SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı bültenle aranan 34 DAEŞ'li yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DAEŞ’e yönelik yeni bir operasyon yapıldığını açıkladı. “Kafes-35” ismi verilen operasyonda, 7 ilde belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.



İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kayseri, Bursa, Düzce ve Yozgat’ta gerçekleşen operasyonlarda, kırmızı bültenle aranan, terör örgütü 34 DAEŞ üyesi yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ile döviz ve dijital materyale el konuldu.



Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada terörle mücadelenin süreceği vurgusu yaptı.