SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı bültenle aranan 34 DAEŞ'li yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Terör örgütü DAEŞ’e 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan terör örgütü 34 DAEŞ üyesi gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı bültenle aranan 34 DAEŞ'li yakalandı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgütü ’e yönelik yeni bir yapıldığını açıkladı. “Kafes-35” ismi verilen operasyonda, 7 ilde belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kayseri, Bursa, Düzce ve Yozgat’ta gerçekleşen operasyonlarda, kırmızı bültenle aranan, terör örgütü 34 DAEŞ üyesi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ile döviz ve dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada terörle mücadelenin süreceği vurgusu yaptı.

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