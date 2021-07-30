SON DAKİKA HABERİ... Kuzey Irak'a hava harekatı: 40'a yakın hedef imha edildi

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Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere dün harekat düzenlendiğini duyurdu.



Bakanlık, hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40’a yakın hedefin imha edildigini açkıladı.



Açıklamada, ülkenin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edileği vurgulandı.