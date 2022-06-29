SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: AFAD, Malatya Hekimhan'da saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölgede tarama faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Malatya Valisi Şahin, "Herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık" açıklamasında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.06.2022 - 22:15 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 22:43

SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi!  Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde kaydedilen deprem, 15,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık." dedi.

Hekimhan Kaymakamı Muhammet Öztaş ise deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Öztaş, depremin Malatya-Sivas sınırında meydana geldiğini anlatarak, "Şu an ilgili ekiplerle, bölgedeki köylerle irtibata geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

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