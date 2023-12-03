SON DAKİKA HABERİ: Mavi bültenle aranan Rus suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberi! Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mavi bültenle aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov’un İstanbul’da yapılan “Kafes-15”operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, "Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV’un İstanbul Sarıyer’de yaşadığı tespit edilmiş ve ‘Kafes-15’ operasyonuyla yakalanmıştır. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.