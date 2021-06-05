Meclis Başkanı'ndan Bakan Soylu'ya resmi yazı (10 bin dolar alan siyasetçi iddiası)

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"Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?" tartışması gündemdeki yerini koruyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, iddiayı ortaya atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir yazı göndererek açıklama yapmasını istemişti.



Şentop'un, Süleyman Soylu'ya gönderdiği yazının içeriğine dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Şentop İçişleri Bakanlığı'na 27 Mayıs'ta gönderdiği resmi yazıda "Gazi Meclis bu tür iddialarla anılmamalı" ifadesini kullandı.

Milletvekillerinin zan altında bırakılmaması gerektiğini belirten Şentop, hukuki sürecin başlatılması için tüm bilgi ve belgelerin adli merciler ve Meclis Başkanlığı'na gönderilmesini istedi.

Böylece günlerdir siyaset gündemini meşgul eden soru Meclis Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na resmen iletilmiş oldu.