SON DAKİKA HABERİ: Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Mersin Körfezi'nde saat 22.59'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Mersin Valisi Pehlivan, sarsıntının özellikle kentin sahil bandındaki ilçelerinde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi! Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında saat 22.59'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem - 1

Mersin'in birçok noktasından hissedilen sarsıntının ardından panik yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Korku nedeniyle evlerine girmek istemeyenler, parklarda ve araçlarında vakit geçirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem - 2

VALİ PEHLİVAN: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, depremle ilgili "Deprem, Mersin ilimizde özellikle sahil bandındaki ilçelerimizde hissedilmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.

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