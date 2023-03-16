SON DAKİKA HABERİ: Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

VALİ PEHLİVAN: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, depremle ilgili "Deprem, Mersin ilimizde özellikle sahil bandındaki ilçelerimizde hissedilmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.