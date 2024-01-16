SON DAKİKA HABERİ: Mersin'de otobüs kazası: 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Edinilen bilgiye göre, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.



VALİ PEHLİVAN KAZA YERİNE GELDİ



Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.