SON DAKİKA HABERİ: Metrobüs kaza yaptı: 24 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle 24 kişi yaralandı.

NTV Haber 05.07.2021 - 08:43 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 11:04

SON DAKİKA HABERİ: Metrobüs kaza yaptı: 24 yaralı

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İstanbul'da bir metrobüse arkadan gelen diğer metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken, her iki metrobüste hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan metrobüslerin yol yardım araçlarıyla bölgeden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

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