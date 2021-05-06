SON DAKİKA HABERİ: Mısır'la 8 yıl sonra ilk temas

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Türkiye ve Mısır heyetleri arasında Kahire'deki iki gün süren istikşafi görüşmeler tamamlandı.

Kahire'de iki ülkenin Dışişleri heyetlerinin 2 gün süren görüşmelerinde, ikili ilişkiler ele alındı. Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular da masaya yatırıldı. Açıklamada, "Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır" ifadesi de yer aldı..

Ankara-Kahire hattında ipler, 2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile devrilmesinin arından kopma noktasına gelmişti.