SON DAKİKA HABERİ: Mısır'la 8 yıl sonra ilk temas

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Mısır'ın istişarelerin ilk turunun sonuçlarını değerlendireceğini ve müteakip adımları kararlaştıracağını bildirdi. Görüşmelerin samimi ve kapsamlı içerikte gerçekleştiği de söylendi.

06.05.2021 - 18:56

SON DAKİKA HABERİ: Mısır'la 8 yıl sonra ilk temas

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Türkiye ve Mısır heyetleri arasında Kahire'deki iki gün süren istikşafi görüşmeler tamamlandı. 

Kahire'de iki ülkenin Dışişleri heyetlerinin 2 gün süren görüşmelerinde, ikili ilişkiler ele alındı. Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular da masaya yatırıldı. Açıklamada, "Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır" ifadesi de yer aldı..

Ankara-Kahire hattında ipler, 2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile devrilmesinin arından kopma noktasına gelmişti.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...