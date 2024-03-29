imsakiye

SON DAKİKA HABERİ: MİT Başkanı ile ABD'li heyet arasında görüşme

SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alınacağı bildirilirken Ukrayna ve Gazze savaşları, DAEŞ ve PKK ile mücadele konuları da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular da görüşülecek.

SON DAKİKA HABERİ: MİT Başkanı ile ABD'li heyet arasında görüşme
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir görüşme yapacak.

Görüşmede gündemdeki konuların yanı sıra ikili ilişkiler de ele alınacak. 

ERDOĞAN ABD'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs'ta resmi davetli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyor.

Erdoğan ilk kez Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'le görüşecek. Masada terörle mücadeleden Gazze'ye, savunma projelerinden ekonomik ilişkilere kadar kritik başlıklar var.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...