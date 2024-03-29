SON DAKİKA HABERİ: MİT Başkanı ile ABD'li heyet arasında görüşme

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir görüşme yapacak.

Görüşmede gündemdeki konuların yanı sıra ikili ilişkiler de ele alınacak.

ERDOĞAN ABD'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs'ta resmi davetli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyor.

Erdoğan ilk kez Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'le görüşecek. Masada terörle mücadeleden Gazze'ye, savunma projelerinden ekonomik ilişkilere kadar kritik başlıklar var.