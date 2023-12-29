SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

SON DAKİKA HABERİ: MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden biri olan Abu Dahham kod adlı Ömer Abdullah El Dahham’ı etkisiz hale getirdi.

Ömer Abdullah El Dahham, PKK/KCK-PYD/YPG Suriye/Tabka İstihbarat Biriminde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.

’ye yönelik eylem planlamalarında yer alan terörist, 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat alanlarında konuşlu TSK Üs Bölgelerine yönelik eylemlerinde organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.

Türkiye, FKH ve BPH alanlarındaki faaliyeti tespit edilen Abu Dahham, MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takibe alındı, adım adım izlendi.

Dahham, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka’da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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