SON DAKİKA HABERİ... MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Haberler - NTV Haber 31.10.2021 - 18:18 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 18:20

SON DAKİKA HABERİ... MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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