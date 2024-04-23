Son dakika haberi! Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki operasyonlarda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlık, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca Suriye’deki operasyonlara ilişkin de bilgi verildi. Bakanlık, Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/PYG’li teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Açıklamda, “Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar.” denildi.

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