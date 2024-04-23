SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak ve Suriye’de 19 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar.” denildi.

SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak ve Suriye’de 19 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Irak ve ’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki operasyonlarda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca Suriye’deki operasyonlara ilişkin de bilgi verildi. Bakanlık, Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/PYG’li teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamda, “Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar.” denildi.

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