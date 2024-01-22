SON DAKİKA HABERİ | MSB: Taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | MSB: Taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz ateşi açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini duyurdu.

Bakanlık, 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karışılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.” ifadelerine yer verildi.

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