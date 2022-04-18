SON DAKİKA HABERİ: MSB: Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor" denildi.

Haberler 18.04.2022 - 00:57 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 01:12

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mehmetçik'e ait fotoğraf paylaştı.

MSB, yaptığı paylaşıma "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.

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