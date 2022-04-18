SON DAKİKA HABERİ: MSB: Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor

Haberler 18.04.2022 - 00:57 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 01:12
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" paylaşımında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mehmetçik'e ait fotoğraf paylaştı.
MSB, yaptığı paylaşıma "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının KİLİTLERİ tek tek parçalanıyor!🇹🇷 pic.twitter.com/zl8dF8afA7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2022