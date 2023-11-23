SON DAKİKA HABERİ: MSB İncirlik'ten İsrail'e silah yardımı iddialarını yalanladı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü'den İsrail'e askeri yardım iddialarını yalanladı. Bakanlık, Türkiye'nin Gazze'nin zararına olan faaliyetlere göz yummayacağını ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: MSB İncirlik'ten İsrail'e silah yardımı iddialarını yalanladı
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Son dakika haberi! 

7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından başta ABD olmak üzere İsrail'in Batılı ortakları Tel Aviv yönetimine silah desteğine başlamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü'ne inen uçakların Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı iddialarına yanıt verdi. 

MSB, " olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

EUROFIGHTER ALIMI 

MSB Türkiye'nin Eurofighter görüşmelerine ilişkin de bilgilendirmede bulundu. Bakanlık, "F-16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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