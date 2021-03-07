SON DAKİKA HABERİ: MSB: Tel Rıfat'ta 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 07.03.2021 - 20:20 | Son Güncelleme : 07.03.2021 - 20:43

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Tel Rıfat'ta 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

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