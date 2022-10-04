SON DAKİKA HABERİ: Müzisyen Onur Şener cinayetinde tutuklanan iki isim kamu görevinden uzaklaştırıldı

Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş müfettişi yardımcıları İlker Karakaş ve Ali Gündüz, kamu görevinden uzaklaştırıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Müzisyen Onur Şener cinayetinde tutuklanan iki isim kamu görevinden uzaklaştırıldı

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Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara'da meydana gelen müzisyen Onur Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün, 2012'de KPSS ile Bakanlığın yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atandıkları belirtildi.

Açıklamada, "İş müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup, devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır."denildi.

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