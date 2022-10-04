Onur Şener'in annesi: Oğlumu bir şarkı uğruna öldürdüler

Ankara'da tartıştığı kişilerce öldürülen 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener'in annesi, oğlunun bir şarkı uğruna öldürüldüğünü söyledi.



Dün çocuklarını son yolculuğuna uğurlayan Leyla ve Erhan Şener çifti, taziyeleri kabul etti.



Onur Şener'in evin arka bahçesinde park halindeki motosikletinin üzerine karanfil bırakılıp, bahçe duvarına da fotoğrafı asıldı.



Yine evin giriş kapısına da Onur Şener'in kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı asıldı.

"HERKES BİR TARAFA KIZI BİR TARAFA"



Anne Leyla Şener, oğlunun kızına çok düşkün olduğunu belirterek, "Onur'cuğumun bir tane kızı var. Herkes bir tarafa kızı bir tarafaydı. Onun hayatıydı kızı, canıydı. Kızı da onu çok severdi" dedi.

Oğlunun sevgi dolu ve herkese yardım etmeye çalışan bir insan olduğunu söyleyen acılı anne, "Sevgi dolu oğlumu yok ettiler. İnsan değil onlar. Bir şarkı için oğlumu öldüren insanlar. Bu kadar mı insan hayatı değersiz, kıymetsiz. Nasıl bir ruh hali? Şarkı uğruna olur mu? Bu insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim oğlumu benden kopardılar" diye konuştu.



"TAHAMMÜLÜ ZOR BİR ACI"



Acılarının çok büyük olduğunu söyleyen baba Erhan Şener ise "Dünya tatlısı bir insanı kaybettim. O benim hem oğlumdu, hem yoldaşımdı, her şeyimdi" ifadelerini kullandı.

Müzisyen Onur Şener evli ve bir kız çocuğu babasıydı

Şener’in avukatından da adli süreçle ilgili bir açıklama geldi. Sürecin başladığını söyleyen avukat Meltem Banko, tutuklanan zanlıların ifadelerinde ciddi çelişkiler olduğunu söyledi.

Adli kontrolle serbest bırakılan zanlıların da tutuklanması için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyleyen Banko, "Adli kontrol altına alınan şahıslar kamu vicdanını yaralamıştır. Biz o şahıslarında tutuklanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"KAMERA GÖRÜNTÜSÜ YOK"

Onur Şener eğlence mekanının dışına çıktığında kimsenin yardımcı olmadığını ve bir güvenlik açığı olduğunu da belirten avukat, şöyle devam etti: Kameraların çalışmadığı bilgisi geldi. Sokakta olayı gören kameranın olmadığını görüyoruz. Ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğundan söz edebiliriz."

Banko, ilerleyen günlerde ayrıntılı açıklamalarda bulunacaklarını da kaydetti.

ÖLÜM HABERİ PEDAGOG EŞLİĞİNDE VERİLECEK



Onur Şener’in 5 buçuk yaşındaki kızının henüz durumdan haberinin olmadığını söyleyen Banko, "Bugün pedagog eşliğinde Onur Şener’in çocuğuna öldüğünün bilgisi verilecek. Babasının hasta olduğu söylenmişti. O şekilde biliyordu” şeklinde konuştu.

İSTEK ŞARKI CİNAYETİ



Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.



Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı.



İlker K., Ali G., Semih S; savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "kastan öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÜÇÜ DE KAMU ÇALIŞANI



İlker K. ile Ali G'nin kamuda müfettiş Semih S'nin ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olduğu öğrenildi.