SON DAKİKA HABERİ: Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 kişi öldü, 5'i ağır 42 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi. Otobüste bulunanlardan 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı 22.05.2022 - 06:51

SON DAKİKA HABERİ: Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 kişi öldü, 5'i ağır 42 yaralı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...