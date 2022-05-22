SON DAKİKA HABERİ: Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 kişi öldü, 5'i ağır 42 yaralı

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı 22.05.2022 - 06:51
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Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.
Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.