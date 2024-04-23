Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin açıklama geldi.



CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edeceklerini belirterek, “Önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz.” dedi.



Ana gündem maddesinin anayasa çalışmaları olması beklenen görüşme için “İkimiz de gündemlerimizi konuşacağız.” diyen Özel, “Elbette liderler arasında görüşmeler olur ama anayasa uymamak için değiştirilmez. Önce uyun onu görelim.” şeklinde konuştu.



ERDOĞAN: LİDERLER OLARAK NELER YAPABİLİRİZ, KONUŞMAKTA FAYDA VAR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak dönüşünde uçakta gazetecilerin CHP lideri Özgür Özel’le görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtlamıştı.



Erdoğan, “Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum.” Ifadelerini kullanmıştı.

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