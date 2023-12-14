Hasan Bitmez kimdir? Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayat hikayesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Bitmez'in hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Hasan Bitmez kimdir? Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayat hikayesi haberimizde...

Hasan Bitmez kimdir? Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayat hikayesi

Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Hasan Bitmez 1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğdu. El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde eğitim gördü.

GİLMDER [Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği]’in kuruculuğunu ve bir dönem başkanlığını yaptı.

Milli Gençlik Vakfının çeşitli kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı.

2006-2010 yıllarında arasında IIFSO [International Islamic Federation of Student Organizations] Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığı görevlerini yaptı.

2008-2010 yılları arasında yine kurucuları arasında yer aldığı IYFO [International Youth Form]’nun Genel Başkanlık görevini üstlendi.

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’dir.

İSBAM-İslam Biriğliği Araştırmaları Merkezi Başkanıdır.

Halen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanıdır.

Evli ve bir çocuk babası olan Bitmez, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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