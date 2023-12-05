SON DAKİKA HABERİ: Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayir İYİ Parti'den ihraç edildi

Son dakika haberi! İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin olarak partiden ihracına karar verdi.



İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." bilgisi verildi.



Dikbayır, ihraç kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi.



Dikbayır, 7 Aralık Perşembe Meclis'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Dikbayır'ın ihracı sonrası, İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 41'e düştü.

Ümit Dikbayır’ın, Akşener ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiği, belediyelerden ihale alınmasına aracılık ettiği iddia edilmişti.