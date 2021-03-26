SON DAKİKA HABERİ: Savcılıktan Charlie Hebdo hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" davası

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli görseli nedeniyle Charlie Hebdo dergisi yöneticileri hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dava açtı.

ntv.com.tr 26.03.2021 - 13:17

SON DAKİKA HABERİ: Savcılıktan Charlie Hebdo hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" davası

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